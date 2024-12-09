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Гуденина Мария Никоноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденина Мария Никоноровна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10796
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
28.08.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата смерти
28.08.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гуденина Надежда (незак. ?)
Мать умерш. - Гуденина Мария Никоноровна, дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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