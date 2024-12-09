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Козин Семен Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Семен Георгиевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10792
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
16.08.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
16.08.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Козин Иулий Семенович
Отец умерш. - Козин Семен Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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