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Напалкова Анастасия Амвросиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Анастасия Амвросиевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10788
Роль персоны
Умерш.
Дата события
11.08.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
11.08.1919
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Напалкова Анастасия Амвросиевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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