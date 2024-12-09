Юдина Мария Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдина Мария Адриановна

Юдина Мария Адриановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдина Мария Адриановна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10784
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.08.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата смерти
08.08.1919
Возраст (лет)
15
Причина смерти
понос
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Юдина Мария Адриановна, дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.