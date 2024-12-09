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Ширшов Александр Иванович (Шерышов)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Александр Иванович (Шерышов)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10779
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
28.07.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
28.07.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Ширшова Клавдия Александровна (Шерышова)
Отец умерш. - Ширшов Александр Иванович (Шерышов), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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