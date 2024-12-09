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Напалков Иван Сильвестрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Иван Сильвестрович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10772
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.07.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
23.07.1919
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Напалков Иван Сильвестрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1847 ст.
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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