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Минцевич Александр Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Минцевич Александр Григорьевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10765
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.07.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Седлецкая губерния, Бельский уезд д. Огородники
Дата смерти
07.07.1919
Возраст (лет)
28
Причина смерти
убит
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Минцевич Александр Григорьевич, гражданин (Седлецкая губерния, Бельский уезд д. Огородники)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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