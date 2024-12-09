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Иванцова Анна Григорьевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванцова Анна Григорьевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10757
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.06.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
26.06.1919
Возраст (лет)
56
Причина смерти
грыжа
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Иванцова Анна Григорьевна (1 жена)
Муж умерш. - Иванцов Николай Андреевич, гражданин (Катав-Ивановский завол)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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