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Иванцов Николай Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванцов Николай Андреевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10757
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
26.06.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Катав-Ивановский завол
Дата смерти
26.06.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Иванцова Анна Григорьевна (1 жена)
Муж умерш. - Иванцов Николай Андреевич, гражданин (Катав-Ивановский завол)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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