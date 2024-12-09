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Горшков Алексей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Алексей Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10740
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
02.06.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
02.06.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Горшков Михаил Алексеевич
Отец умерш. - Горшков Алексей Васильевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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