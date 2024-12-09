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Храмов Григорий Макариевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Храмов Григорий Макариевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10734
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.05.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Казанская губерния, Спасский уезд Полянская вол. с. Лягушкино
Дата смерти
24.05.1919
Возраст (лет)
48
Причина смерти
тиф сыпной
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Храмов Григорий Макариевич, гражданин (Казанская губерния, Спасский уезд Полянская вол. с. Лягушкино)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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