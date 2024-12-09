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Синицын Леонид Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Синицын Леонид Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10731
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.05.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, г. Стерлитамак
Дата смерти
19.05.1919
Возраст (лет)
32
Причина смерти
убит
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Синицын Леонид Иванович, гражданин (Уфимская губерния, г. Стерлитамак)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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