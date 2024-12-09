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Сорокин Федор Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сорокин Федор Георгиевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10729
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.05.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
18.05.1919
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
младен
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сорокин Федор Георгиевич
Отец умерш. - Сорокин Георгий Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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