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Шепелев Василий Васильевич (вдовец ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелев Василий Васильевич (вдовец ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10715
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.04.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
23.04.1919
Возраст (лет)
59
Причина смерти
апоплексия ?, гангрена ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Шепелев Василий Васильевич (вдовец ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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