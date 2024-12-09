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Иванов Матвей Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванов Матвей Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10707
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
11.04.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата смерти
11.04.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Иванов Алексей Матвеевич
Отец умерш. - Иванов Матвей Васильевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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