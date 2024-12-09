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Курнявка Хритиния Семеновна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курнявка Хритиния Семеновна (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10700
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.04.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд Волчинская вол. д. Колодно
Дата смерти
01.04.1919
Возраст (лет)
76
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Курнявка Хритиния Семеновна (Ф - ?), вдова гражданина (Гродненская губерния,Брест-Литовский уезд Волчинская вол. д. Колодно)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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