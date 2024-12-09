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Гущина Прасковья Кузьминична (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гущина Прасковья Кузьминична (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10699
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.03.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
30.03.1919
Возраст (лет)
35
Причина смерти
чахотка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гущина Прасковья Кузьминична (1 жена)
Муж умерш. - Гущин Дмитрий Архипович, гражданин (Вятская губерния, Нолинский уезд с. Талый Ключ)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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