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Гущин Дмитрий Архипович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гущин Дмитрий Архипович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10699
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
30.03.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Вятская губерния, Нолинский уезд с. Талый Ключ
Дата смерти
30.03.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гущина Прасковья Кузьминична (1 жена)
Муж умерш. - Гущин Дмитрий Архипович, гражданин (Вятская губерния, Нолинский уезд с. Талый Ключ)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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