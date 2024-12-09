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Хорькова Евдокия Васильевна (1 жена) (Харькова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорькова Евдокия Васильевна (1 жена) (Харькова)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10697
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.03.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
26.03.1919
Возраст (лет)
23
Причина смерти
чахотка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Хорькова Евдокия Васильевна (1 жена) (Харькова)
Муж умерш. - Хорьков Павел Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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