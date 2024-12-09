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Хорьков Павел Яковлевич (Харьков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Павел Яковлевич (Харьков)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
10697
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
26.03.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
26.03.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Хорькова Евдокия Васильевна (1 жена) (Харькова)
Муж умерш. - Хорьков Павел Яковлевич (Харьков), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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