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Опарина Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарина Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8217
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.05.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Опарина Нина Ивановна
Отец - Опарин Иван Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Опарина Варвара Павловна
Воспр. - Гордеев Анатолий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Опарина Анна Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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