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Девкина Дарья Лавровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Девкина Дарья Лавровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8211
Роль персоны
Мать
Дата события
17.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.05.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Девкин Иоаким Гордеевич
Отец - Девкин Гордей Емельянович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Девкина Дарья Лавровна
Воспр. - Федюков Александр Иванович, сын крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Чертова Екатерина Кузьминична, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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