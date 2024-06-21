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Зубарева Стефанида Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубарева Стефанида Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9129
Роль персоны
Мать
Дата события
09.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.05.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Зубарев Иван Сергеевич
Отец - Зубарев Сергей Иванович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол. с. Иглино)
Мать - Зубарева Стефанида Петровна
Воспр. - Зубарев Алексей Сергеевич, сын крестьянина (Уфимский уезд Архангельская вол. с. Иглино)
Воспр. - Саблина Мария Васильевна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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