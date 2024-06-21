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Кужельный Петр Маркович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кужельный Петр Маркович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9128
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.05.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Кужельный Петр Маркович
Отец - Кужельный Марк Александрович, мещанин (Херсонская губерния,Александровский уезд г. Ново-Георгиевск)
Мать - Кужельная Екатерина Ивановна
Воспр. - Кузнецов Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Татьяна Андреевна, жена крестьянина (Илек с.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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