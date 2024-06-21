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Нассонова Ксения Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нассонова Ксения Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9127
Роль персоны
Мать
Дата события
06.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.05.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Нассонова Клавдия (незак. ?)
Мать - Нассонова Ксения Федоровна, вдова крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Ивановна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Нассонов Дмитрий Данилович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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