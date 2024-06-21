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Гудков Яков Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Яков Ильич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9125
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сын крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.05.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Гудков Иван Ильич
Отец - Гудков Илья Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гудкова Ксения Ивановна
Воспр. - Гудков Яков Ильич, сын крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Ревина Евгения Михайловна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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