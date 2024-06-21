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Гудкова Ксения Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудкова Ксения Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9125
Роль персоны
Мать
Дата события
04.05.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.05.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Гудков Иван Ильич
Отец - Гудков Илья Максимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гудкова Ксения Ивановна
Воспр. - Гудков Яков Ильич, сын крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Ревина Евгения Михайловна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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