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Куренкова Матрона Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куренкова Матрона Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
9119
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Новоженина Зоя Никитична
Отец - Новоженин Никита Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Новоженина Мария Ивановна
Воспр. - Куренков Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Куренкова Матрона Павловна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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