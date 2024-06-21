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Оссовский Григорий Иосифович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовский Григорий Иосифович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9115
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Оссовский Григорий Иосифович
Отец - Оссовский Иосиф Мартинович, запасной ветеринарный фельдшер (Мясникова Казарма д.)
Мать - Оссовская Стефанида Васильевна
Воспр. - Зайцева Евдокия Васильевна, жена крестьянина (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Масленников Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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