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Оссовский Иосиф Мартинович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовский Иосиф Мартинович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9115
Роль персоны
Отец
Дата события
20.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной ветеринарный фельдшер
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
20.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Оссовский Григорий Иосифович
Отец - Оссовский Иосиф Мартинович, запасной ветеринарный фельдшер (Мясникова Казарма д.)
Мать - Оссовская Стефанида Васильевна
Воспр. - Зайцева Евдокия Васильевна, жена крестьянина (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Масленников Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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