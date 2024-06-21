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Зайцев Василий Аристархович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Василий Аристархович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9113
Роль персоны
Отец
Дата события
17.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Зайцев Федор Васильевич
Отец - Зайцев Василий Аристархович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Зайцева Наталья Георгиевна
Воспр. - Жуков Михаил Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Пелагея Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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