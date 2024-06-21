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Золотов Петр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Золотов Петр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9112
Роль персоны
Отец
Дата события
16.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Золотов Иван Петрович
Отец - Золотов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Золотова Анна Алексеевна
Воспр. - Золотова Наталья Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Семен Алексеевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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