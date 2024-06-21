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Горшков Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Михаил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
9111
Роль персоны
Отец
Дата события
07.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Горшкова Елизавета Михайловна
Отец - Горшков Михаил Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Горшкова Елизавета Кодратовна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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