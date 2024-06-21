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Заварзина Фекла Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Заварзина Фекла Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8210
Роль персоны
Мать
Дата события
07.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Заварзин Александр Константинович
Отец - Заварзин Константин Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Заварзина Фекла Павловна
Воспр. - Заварзин Илья Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Мария Павловна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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