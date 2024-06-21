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Мызгина Стефанида Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгина Стефанида Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8209
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Мызгина Анастасия Кузьминична
Отец - Мызгин Кузьма Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Мызгина Ксения Никоноровна
Воспр. - Мызгина Стефанида Сергеевна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Сулимов Константин Федотович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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