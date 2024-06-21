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Кузнецова Александра Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Александра Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8208
Роль персоны
Мать
Дата события
07.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Дмитрий Иванович
Отец - Кузнецов Иван Данилович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Александра Георгиевна
Воспр. - Кузнецова Александра Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Лебедев Семен Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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