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Яковлев Григорий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Яковлев Григорий Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8205
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Бирский уезд с. Андреевка
Дата крещения
07.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - пашков Александр Григорьевич
Отец - Пашков Григорий Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пашкова Ольга Петровна
Воспр. - Сербусе Мария Александровна, потомственный почетный гражданин, вдова (Киев г.)
Воспр. - Яковлев Григорий Яковлевич, запасной унтер офицер (Бирский уезд с. Андреевка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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