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Пашкова Ольга Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова Ольга Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8205
Роль персоны
Мать
Дата события
07.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - пашков Александр Григорьевич
Отец - Пашков Григорий Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пашкова Ольга Петровна
Воспр. - Сербусе Мария Александровна, потомственный почетный гражданин, вдова (Киев г.)
Воспр. - Яковлев Григорий Яковлевич, запасной унтер офицер (Бирский уезд с. Андреевка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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