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Решетов Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Иван Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8204
Роль персоны
Отец
Дата события
05.04.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата крещения
05.04.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Решетова Александра Ивановна
Отец - Решетов Иван Павлович, крестьянин (Ерал с.)
Мать - Решетова Мария Николаевна
Воспр. - Решетова Анастасия Стефановна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Хованов Фома Николаевич, крестьянин (Ерал с.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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