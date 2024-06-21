Родионов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Александр Николаевич

Родионов Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионов Александр Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8202
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Родионов Александр Николаевич
Отец - Родионов Николай Флорович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Родионова Елена Петровна
Воспр. - Новоженин Никита Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рындина Екатерина Михайловна, крестьянская девица (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close