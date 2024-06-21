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Лаптева Мария Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева Мария Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
8200
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Лаптева Мария Георгиевна
Отец - Лаптев Георгий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лаптева Акилина Петровна
Воспр. - Лаптев Александр Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Лаптева Надежда Георгиевна, жена солдата (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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