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Осокин Флор Никитич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Флор Никитич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8197
Роль персоны
Отец
Дата события
23.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Осокин Василий Флорович
Отец - Осокин Флор Никитич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Осокина Мария Мартиновна
Воспр. - Мальков Кирилл Прокопьевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Осокина Прасковья Флоровна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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