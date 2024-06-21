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Хлебников Иван Силич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хлебников Иван Силич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8194
Роль персоны
Отец
Дата события
18.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд с. Ново-Троицкое
Дата крещения
18.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Хлебникова Варвара Ивановна
Отец - Хлебников Иван Силич, крестьянин (Уфимский уезд с. Ново-Троицкое)
Мать - Хлебникова Варвара Ильинична
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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