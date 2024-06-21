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Дрожжеников Павел Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожжеников Павел Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8193
Роль персоны
Отец
Дата события
17.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Дрожжеников Алексей Павлович
Отец - Дрожжеников Павел Михайлович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Мария Гавриловна
Воспр. - Лебедева Прасковья Гавриловна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Озимин Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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