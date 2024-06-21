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Демиденко Климент Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Демиденко Климент Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8192
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Екатеринославская губерния,Ново-Московский уезд Афанасьевская вол. д. Богатая
Дата крещения
15.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Торговенко Лидия Климентовна
Отец - Торговенко Климент Иванович, мещанин (Полтавская губерния,г. Кобеляки)
Мать - Торговенко Анастасия Тимофеевна
Воспр. - Демиденко Климент Стефанович, крестьянин (Екатеринославская губерния,Ново-Московский уезд Афанасьевская вол. д. Богатая)
Воспр. - Колодина Евдокия Евлампиевна, жена казака (Полтавская губерния,Кобелякский уезд г. Кобеляки)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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