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Зайцев Алексей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Алексей Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8191
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Зайцев Алексей Яковлевич
Отец - Зайцев Яков Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Зайцева Мария Капитоновна
Воспр. - Мызгин Кузьма Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Тюрина Анастасия Капитоновна, жена крестьянина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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