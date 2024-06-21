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Лаптев Александр (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Александр (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
8190
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Лаптев Александр (незак. ?)
Мать - Лаптева Мария Михайловна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Китаева Александра Ильинична, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Лаптев Павел Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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