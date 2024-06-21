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Кузнецова Пелагея Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Пелагея Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
8189
Роль персоны
Мать
Дата события
12.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Александра Павловна
Отец - Кузнецов Павел георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Пелагея Николаевич
Воспр. - Жуков Петр Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Кузнецова Пелагея Георгиевна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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