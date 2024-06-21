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Базунов Алексей Семенович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунов Алексей Семенович
Тип записи
о рождении
Номер записи
8186
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Базунов Алексей Семенович
Отец - Базунов Семен Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Базунова Пелагея Ивановна
Воспр. - Базунов Яков Максимович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Разстегняева Елена Ивановна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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