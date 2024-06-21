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Паров Александр Кириллович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Александр Кириллович
Тип записи
о рождении
Номер записи
9108
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.03.1914
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.03.1914
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.61
Полная запись
Урожд. - Паров Александр Кириллович
Отец - Паров Кирилл Петрович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Парова Пелагея Васильевна
Воспр. - Томилин Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Хрипунова Елена Михайловна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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